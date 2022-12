Afbraak van zwembad Ter Leie in september

Bissegem/Kortrijk/Bellegem Vooruit houdt petitie, Team Burgemees­ter trekt de kar: “Tegen eind 2023 cashpunt in Bissegem, ook extra automaten in Kortrijk”

Het aantal bankkantoren en -automaten is in vrije val. Om aandacht te vragen voor die problematiek, loopt er bij Vooruit een petitie. Team Burgemeester wil daden, in overleg met Batopin (neutrale cashpunten). “Om blinde vlekken te vermijden”, zegt schepen Wout Maddens (Open Vld).

16:09