Afbraak kleuterschool volop aan de gang, voetgangers negeren verbod en brengen hun eigen veiligheid in gevaar

Om militaire graven te blijven onderhou­den, leidt organisa­tie achter begraaf­plaat­sen zelf steenkap­pers op: “Dit is knelpuntbe­roep”

De Commonwealth War Graves Commission (CWGC), die de militaire begraafplaatsen van het Gemenebest beheert, leidt zelf haar steenkappers op. Dat is nodig, want het aanbod op de arbeidsmarkt is uiterst krap. Onlangs behaalden drie medewerkers hun brevet van ‘Skilled Worker’. “Door zelf opleidingen te organiseren, verzekeren we dat we zorg kunnen blijven dragen voor de vele begraafplaatsen.”