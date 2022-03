Actie tegen gebedsruimte voor moslims en solidariteitsactie voor vzw Al Madina verlopen zonder problemen

WERVIKZowel het protest van het Vlaams Belang tegen de komst van een gebedsruimte voor moslims in de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik als de solidariteitsactie als steun voor de vzw Al Madina zijn rustig verlopen. In de voormiddag waren dertig militanten van het Vlaams Belang aanwezig. Twee uur later tekenden vijftig mensen present op de solidariteitsactie.

De erkende vzw Al Madina huurt de bovenzaal in de Salons Tabaksbloem om er culturele en religieuze activiteiten te organiseren voor de moslimgemeenschap van Wervik. Voor alle duidelijkheid: puur wettelijk gaat het niet om een moskee, want daarvoor is (nog) geen aanvraag ingediend. Voorzitter Rudy Denys van Vlaams Belang ging de afgelopen dagen in de buurt aanbellen met een flyer en gaf wat uitleg. “In de Loskaaistraat zijn er mensen die denken aan de verkoop van hun huis. We vinden het niet kunnen dat de buurtbewoners door de stad nog niet werden geïnformeerd. We kunnen niet akkoord gaan met de komst van een moskee.”

Vlaams Belang tekende present met verschillende parlementairen. “We zullen er alles aan doen om de islamisering te doen stoppen”, reageert Vlaams volksvertegenwoordiger Carmen Ryheul. “Deze eerste actie is zeker niet de laatste. Het is duidelijk dat er geen overleg is geweest met de buurtbewoners en ook geen inspraak.”

“We weten allemaal beter, hier komt een moskee”, meent federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch. “De buurtbewoners worden voor voldongen feiten gezet. Dat Salons Tabaksbloem maar een feestzaal blijft.”

Tijdens de solidariteitsactie als steun voor vzw Al Madina was er taart en drank.

Rémi Bruggeman en Chloé Roegiers organiseerden enkele uren later een solidariteitsactie. “We stellen in Wervik, los van dit initiatief, steeds meer racisme vast en willen er iets aan doen”, klinkt het. “We vinden het belangrijk dat onze actie plaatsvond met mensen en niet over mensen ging. Vandaar de samenwerking met Al Madina.”

“Ik was verontwaardigd over het toenemend racisme in Wervik en het borrelde in mij om daartegen iets te gaan doen”, zegt Rémi. “Er is niet alleen haat maar ook solidariteit. Onze actie is een succes geweest.” “En voor alle duidelijkheid: onze actie is geenszins tegen het Vlaams Belang en niet tegen mensen, maar tegen racisme en discriminerende standpunten in het algemeen”, benadrukt Chloé.

Burgemeester Youro Casier in gesprek met Christophe Denys (links), eigenaar van Salons Tabaksbloem

Voorzitter Ferdaos Khan Nangarhari van Al Madina is tevreden met de steun. “De opkomst geeft ook een positief signaal naar onze leden. En belangrijk: in de namiddag was iedereen van Wervik. De steunactie vind ik een mooi initiatief. Niet alleen voor ons.”

Zowel in de voor- als de namiddag was er politie aanwezig, maar er waren geen incidenten. In de namiddag tekende burgemeester Youro Casier (Vooruit) samen met schepenen Bert Verhaeghe, Bart Pynket (beiden stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project en gemeenteraadsleden Jens Ugille (Vooruit), Kristof Vandamme en Meinert Vanneste (beiden CD&V) present.

Solidariteitsactie van vzw Al Madina in de Tabaksbloem in Wervik.

Tijdens de protestactie van het Vlaams Belang bood de vzw Al Madina drank aan

Protestactie Vlaams Belang, voorzitter Rudy Denys van de plaatselijke afdeling

Protestactie Vlaams Belang aan de Salons Tabaksbloem in Wervik.

Protestactie Vlaams Belang aan de Salons Tabaksbloem in Wervik.

Solidariteitsactie als steun van de vzw Al Madina in de Tabaksbloem in Wervik.

De vzw Al Madina voert op het gelijkvloers en eerste verdiep in de Tabaksbloem al wekenlang werken uit

De vzw Al Madina voert op het gelijkvloers en eerste verdiep in de Tabaksbloem al wekenlang werken uit

De vzw Al Madina voert op het gelijkvloers en eerste verdiep in de Tabaksbloem al wekenlang werken uit. Burgemeester sprak met enkele medewerkers

De vzw Al Madina voert op het gelijkvloers en eerste verdiep in de Tabaksbloem al wekenlang werken uit