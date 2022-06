WERVIKHet Woon- en Zorgbedrijf Wervik huldigde in woonzorgcentrum Het Pardoen acht medewerkers die vorig of dit jaar op pensioen gingen. Ze werden culinair verwend en kregen ook bloemen. Magda Delcroix heeft de meeste dienstjaren. Ze startte in het Sint-Janshospitaal op 15 juli 1974 en ging eind april vorig jaar op pensioen.

Magda maakte de overstap naar de nachtopvang en heeft ruime tijd gewerkt in Het Pardoen en het Sint-Janshospitaal. Vanaf augustus 2016 werkte ze halftijds in de nachtopvang tot aan haar pensioen. Martine Bruggeman heeft ook heel veel dienstjaren. Ze startte begin februari 1981 als ‘rustoordhelpster’ in het toenmalig Maria Middelares in de Molenstraat. Vanaf 1993 werkte Martine in Het Pardoen om dan vanaf april 2006 naar Ter Beke in Geluwe te gaan. Martine muteerde uiteindelijk naar de wasserij in de kelder van het Sint-Janshospitaal. Eind april dit jaar ging ze op pensioen

Annie Catteuw startte bij de mensen thuis als poetsvrouw op 17 augustus 2010. Nadien muteerde ze begin maart 2016 naar het onderhoud van het Sint-Janshospitaal. Een jaar geleden ging ze in ziekteverlof en is sedert eind april dit jaar op pensioen.

Carine Clinckemaille is sedert eind november vorig jaar op pensioen. Ze startte begin augustus 1990 als sanitair helpster in het Sint-Janshospitaal, wat later stapte ze over naar de nachtdienst. Ze bleef in de nachtopvang werken tot aan haar pensioen

Myriam Deneut begon in augustus 2011 als poetsvrouw bij de mensen thuis. Halfweg december 2015 werd ze keukenhulp in Het Pardoen. Sedert eind januari van dit jaar geniet Myriam van haar pensioen.

Chantal Pectoor startte half september 1998 in Het Pardoen en hielp mee met het onderhoud tot ze eind vorige maand met pensioen ging. Christel Steeland begon eind november 1997 bij de poetsdienst. In oktober 2005 maakte ze de overstap naar de poetsdienst bij de mensen thuis en met dienstencheques. Sedert eind november is Christel op pensioen.

Huisarts Karleen Vercruysse stopte met haar praktijk en begon in januari 2015 binnen de interne medische dienst. Ze bouwde deze dienst verder uit tot aan haar pensioen eind april dit jaar.

