Aannemer vraagt vrijspraak voor verkeersagressie: “Ik ben eigenlijk het slachtoffer.”

Op 11 juli 2018 reed de man met zijn Range Rover Sport op een landelijke weg in Wervik achter een fietsend gezin. “De moeder en het kind fietsten mooi langs de kant van de weg maar de man bleef maar in het midden van de weg rijden”, deed de Menenaar nog eens het relaas van die zomerdag in 2018. “Ik claxonneerde uiteindelijk twee keer en kon doorrijden.” Wat verderop reed de automobilist zich toch opnieuw vast in een file en kon het fietsende gezin hem opnieuw inhalen. De fietser – een politieman, zo bleek achteraf - ging nog even verhaal halen. “Hij tikte door het openstaande raam van de auto op mijn schouder. Ik voelde me bedreigd en gaf een vuistslag, uit zelfverdediging”, aldus de aannemer. Voldoende voor de vrijspraak, vond ook zijn advocate Elisabeth Vanpeteghem. Ze wees er ook op dat de redelijke termijn al lang verstreken is. “Ik ben eigenlijk het slachtoffer”, besloot de aannemer. De fietser was 2 dagen arbeidsongeschikt en vroeg een schadevergoeding. Vonnis op 12 december.