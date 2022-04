Aan de kant geschoven stadslijst reageert op nieuwe meerderheid in Wervik: “Van een mes in de rug gesproken, dit is politiek van de laagste soort”

WERVIKNa de politieke bom in Wervik dinsdag, reageerde de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project daags nadien over de nieuwe meerderheid van Vooruit en CD&V. “Wat ons overkomt, is politiek van het laagste niveau”, aldus Bert Verhaeghe die normaliter in januari de nieuwe burgemeester zou worden. “Op politiek vlak kan dit niet, op menselijk vlak al zeker niet. Dit is echt wel een mes in de rug om eigen postjes (lees: de burgemeesterssjerp) te behouden.”

Door de nieuwe meerderheid blijft Youro Casier (Vooruit) nog twee jaar burgemeester tot het einde van de legislatuur. “Na de persconferentie in het stadhuis heeft de burgemeester me gebeld, in plaats van het me in mijn gezicht te vertellen”, reageert de opzijgezette eerste schepen Bert Verhaeghe.

“Vrijdag ben ik nog in zijn kantoor geweest en haalde ik terloops aan dat we dan eens zouden moeten samenzitten om de burgemeesterswissel voor te bereiden. Hij nam daarvan nota en een paar dagen later zet men ons zomaar koudweg aan de kant. Het is me een raadsel waarom, dit zagen we nooit aankomen. Er waren wel spanningen, maar dat is wellicht in elk schepencollege zo en was er geen sprake van onbestuurbaarheid.”

Advocaat aanstellen

Voorzitter Egbert Lachaert van Open Vld kwam woensdagnamiddag zijn partijgenoot Bert Verhaeghe steunen. “Vanuit onze partij gaan we een advocaat aanstellen. We zullen Bert en de collega’s niet in de steek laten. Juridisch zullen we dit aanvechten. Er is totaal geen reden voor een andere meerderheid. Nu heeft Vooruit als een dief in de nacht een andere partner gezocht, heel erg. De kiezer zal dit tijdens de verkiezingen van oktober 2024 ook niet vergeten.”

Volledig scherm Maandag nog gezellig aan het keuvelen, dinsdag politieke tegenstanders. Schepen Geert Bossuyt met de afgedankte Bert Verhaeghe op de Kattenknippeling in Kruiseke. Op de achtergrond burgemeester Youro Casier. © Maxime Petit

Komende woensdag is er een extra gemeenteraad met slechts één agendapunt: de motie van wantrouwen die dinsdag is ingediend. “We zullen die motie onder de loep nemen en grondig onderzoeken”, zegt Bert Verhaeghe. “Politiek blijven we enorm strijdbaar. Dinsdagavond zaten we samen met iedereen van ons kartel. Raar maar waar: het was een goede vergadering in een goede sfeer. We vormen een zeer hechte groep. Er sloten ook nieuwe mensen aan. Morgen zijn we sterker dan ooit.”

Nu de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project in een slachtofferrol wordt geduwd, is het nog maar de vraag hoe de kiezer hierop zal reageren. De volgende keer is het voor de gemeenteraadsverkiezingen niet meer verplicht om te gaan stemmen. “De campagne begint nu”, aldus Egbert Lachaert. “Dit onrecht moet bij de volgende verkiezingen ten laatste worden rechtgetrokken. We gaan voor Bert als burgemeester.”

Politieke streek

“De kiezer zal in oktober 2024 oordelen over dit politiek bedrog en zal dit afkeuren”, aldus Bert. “We laten ons niet doen door deze lelijke, politieke streek. We vechten terug. Politieke spelletjes voor eigenbelang, dat wordt niet gewaardeerd.”

CD&V verhuist van de oppositie naar de meerderheid. Naast drie schepenen krijgen ze ook de gemeenteraadsvoorzitter. “Ik verwijt CD&V niks”, geeft een strijdvaardige Bert Verhaeghe nog mee. “Waarom zouden ze die opportuniteit laten liggen.”

