1.200 biggen en zeugen sterven in zware stalbrand: kweker Karel en zijn moeder kunnen zich nog net uit de voeten maken

Kortrijk In half jaar 31.226 ritjes met elektri­sche BIRD deelsteps: al zes aanbieders deelmobili­teit in Kortrijk

Nu de elektrische deelfietsen van smove.city sinds kort in Kortrijk gebruikt worden, zijn er al zes aanbieders van deelmobiliteit in Kortrijk. “En het stopt hier niet, we werken aan een actieplan met de nadruk op deelwagens, waar nog groei in zit. Dat is de toekomst, steeds meer jonge gezinnen gebruiken nu al occasioneel een wagen, om bijvoorbeeld wekelijks grote boodschappen te doen. Dan kan een deelauto echt ideaal zijn voor hen. We willen ook nog elektrische deelbakfietsen lanceren in Kortrijk”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

14:12