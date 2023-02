Zwangere werkneemsters beter beschermd tegen ontslag

In het vonnis oordeelt de Brusselse arbeidsrechtbank dat de ontslagbescherming van toepassing was. Hoewel het ontslag na de beschermingsperiode werd meegedeeld, werd de beslissing voordien al genomen en werden er toen al voorbereidingen voor het ontslag getroffen. De rechtbank oordeelde dat het niet redelijkerwijs denkbaar was dat de werkgever het ontslag in één dag had georganiseerd. De werkgever dient het slachtoffer een beschermingsvergoeding te betalen die gelijk is aan zes maanden brutoloon.