Ziekteverzuim in bedrijven deze zomer een derde hoger dan vorig jaar

Het kort ziekteverzuim lag in de maanden juli en augustus ongeveer een derde hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven-IDEWE) op basis van cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta.

Met kort ziekteverzuim wordt een afwezigheid op de werkvloer bedoeld die minder lang dan 30 dagen duurt. Over het algemeen volgde het ziekteverzuim de voorbije twee jaar het patroon van de coronagolven. Bij een stijging van het aantal coronabesmettingen kwam ook een stijging in ziekteverzuim kijken. Vooral de omikrongolf heeft een sterke impact gehad op het ziekteverzuim omdat die coronavariant besmettelijker en minder ziekmakend was dan andere varianten.

Tijdens de zomerperiode is het ziekteverzuim zo ook gestegen. In juli tekende men een toename van 27 procent op, in augustus zelfs van 38 procent. “Dit is een belangrijke stijging”, stelt professor Godderis. “Zeker in een periode waar er normaal gezien weinig of geen verzuim is.”

In de tweede helft van oktober wordt een nieuwe coronapiek verwacht bovenop de traditionele piek in infectieziekten zoals griep en verkoudheden, die gewoonlijk al voor meer kortverzuim zorgen. “We verwachten die periode dus ook grotere stijgingen in het aantal afwezigheden op het werk. De grootte van de toename hangt onder meer af van de vaccinatiegraad. Vaccineren blijft dus nog steeds belangrijk.”