Werken bij de Retail Bank van BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis is niet alleen een vertrouwde partner voor de bankzaken van particulieren. Met haar Retail Bank ondersteunt ze ook de groeiplannen van duizenden zelfstandigen en kmo’s. “We zijn er zowel voor de ondernemer, als de persoon achter de ondernemer.”

BNP Paribas Fortis treedt op als een echte partner voor de vele zelfstandigen en kmo’s in ons land. De bank biedt daarbij een brede waaier aan diensten aan, zoals kredietverlening, maar ook oplossingen die buiten het traditionele kader vallen. “Op die manier behouden we een breed zicht en kunnen we maximaal inspelen op de behoeften van de ondernemer”, zegt Karolien Croonenborghs, adviseur professionele klanten bij BNP Paribas Fortis.

Unieke trajecten

Sinds ze in 2020 bij de bank aan de slag ging, focust Mary Houssian op de begeleiding van startende ondernemers. “Ik begin altijd met uit te leggen hoe we als bank met die ondernemers meedenken. We doen dat proactief. Ik vraag hen bijvoorbeeld waar ze over vijf jaar willen staan en welke ondersteuning ze daarbij van ons verwachten. Als adviseur ben je zo heel belangrijk voor het groeiproces van een onderneming.”

Tegelijk doorloop je als adviseur telkens weer een uniek traject, samen met de ondernemer. Karolien: “In de opstartfase van een onderneming zitten we heel intensief samen. Eens de zaken vlot lopen, bespreken we vooral de opportuniteiten die wij zien. Of we geven advies in functie van specifieke vragen. Elk traject is anders, maar toch is er een duidelijke rode draad. Je merkt heel sterk dat ondernemers jou als partner zien en willen samenwerken.”

Vele schakels

Als adviseur vormen Karolien en Mary een schakel in een breder team dat ten dienste staat van de ondernemer. “Het gaat voor ons niet enkel om de ondernemer, maar ook om de persoon achter de ondernemer. Ook die heeft vragen”, benadrukt Mary. “Met ons team kunnen we een totaalpakket van diensten aanbieden. Dat zorgt voor voldoening.”

Vanaf 2023 zal die teamwerking nog sterker tot uiting komen, door de integratie van de adviseurs professionele klanten in het volledige salesteam. Karolien: “Zo kunnen we als team nog beter samenwerken ten dienste van de klant. Wij zijn de specialisten voor de onderneming van de klant, maar die kan evengoed vragen hebben over zijn woningverzekering. Als één salesteam kunnen we zo korter op de bal spelen.”

Teamplayers en groeiers

Adviseurs professionele klanten zijn teamplayers. “We overleggen samen, op een agile manier, en nemen samen beslissingen”, aldus Karolien. “Omdat we op een proactieve manier werken, moet je als adviseur ook initiatief durven nemen en op klanten afstappen. We werken in een snel veranderende omgeving, wat maakt dat je moet openstaan om altijd bij te leren: niet alleen over je eigen vakdomein, maar ook daarbuiten.”

Daarbij helpen de vele leertrajecten die de bank aan haar medewerkers aanbiedt. Mary: “BNP Paribas Fortis investeert maximaal in de expertise van haar medewerkers. Het komt erop aan de kansen die je krijgt, ook effectief te grijpen.” Wie weinig tot geen specifieke bankervaring heeft, krijgt op maat een uitgebreid leertraject en de nodige begeleiding on the job. “Je kan jezelf hier echt ontwikkelen zoals je wil, ongeacht je voorkennis of functie”, zegt Karolien. De bank investeert dus ook op die manier in de mensen van morgen.

