Weer meer jobs bij Belgische kmo's

Regionale verschillen

De evolutie is positief in de drie gewesten, al zijn er regionale verschillen. Zo was de jobaangroei het grootst in de provincie Namen (+3,55 procent), gevolgd door de provincie Vlaams-Brabant (+3,24 procent). In Waals-Brabant, Luik, West-Vlaanderen en Antwerpen was er sprake van een stabilisering of zelfs lichte daling.