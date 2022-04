Vooral wie tijdelijk werkloos was door corona zoekt nu nieuwe job

Werkloos­heid eurozone daalt naar laagste niveau ooit

De werkloosheid in de eurozone is in februari gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten in het landenblok. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat zaten er in de tweede maand van het jaar nóg minder mensen werkloos thuis dan in januari, toen de werkloosheid voor het eerst ooit onder de 7 procent dook.

31 maart