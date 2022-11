TEST. Hoe hard heb jij nood aan een ‘Out Of Office’?

‘Out Of Office’ is een ‘baanbrekend’ experiment waarbij vijf Vlamingen die kampen met een burn-out hun leven opnieuw in handen proberen te nemen. Samen met zes nieuwe collega’s - onder wie acteur Bruno Vanden Broecke - proberen ze in een half jaar tijd een oude stal te verbouwen tot een biowinkel. Bijna een half miljoen Vlamingen ervaren elke dag zoveel stress dat ze niet meer in staat zijn om te werken. Ze kampen met een energieprobleem en hebben een acute herstelnood. “Herstelnood is de tijd die mensen nodig hebben om te recuperen van hun werkdag”, zegt prof. Elke Van Hoof (VUB, Oh My People, Huis voor veerkracht, ally institute vzw).