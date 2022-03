Studie: langdurig zieken kostten overheid in 2019 meer dan 21 miljard

Minder Vlaamse uitkerin­gen voor deeltijds werk in 2021

In 2021 maakten exact 66.698 personen in Vlaanderen gebruik van het Vlaams zorgkrediet of de aanmoedigingspremie om tijdelijk hun werk te onderbreken of hun prestaties te verminderen. Het gaat om een daling met 2 procent tegenover 2020, zo meldt Statistiek Vlaanderen dinsdag.

