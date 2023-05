Ryanair zet met ruim miljoen handtekeningen druk om altijd overvliegend luchtverkeer te garanderen

Al 31 collectie­ve ontslagen aangekon­digd in eerste kwartaal, 2.601 werknemers getroffen

In de eerste drie maanden van dit jaar hebben al 31 ondernemingen een voornemen tot collectief ontslag aangekondigd. In totaal zijn daarbij 2.601 werknemers betrokken, van wie 1.585 tewerkgesteld in Vlaanderen, 430 in Brussel en 586 in Wallonië. Dat blijkt vandaag uit statistieken die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gepubliceerd heeft. Antwerpen was de meest getroffen provincie in Vlaanderen, Henegouwen in Wallonië.