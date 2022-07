Ruim 5.000 Belgische bedrijven op de fles in eerste jaarhelft

In het eerste halfjaar van 2022 zijn in heel België 5.139 faillissementen uitgesproken. Het gaat om een stijging met 56,4 procent tegenover het eerste semester van vorig jaar. Dat becijferde handelsinformatiekantoor Graydon.

De stijging was met 72,4 procent het grootst in Vlaanderen, tot 2.850 uitgesproken faillissementen. In Brussel steeg het aantal faillissementen met 67,8 procent tot 1.027. In Wallonië was de toename een pak kleiner: het gaat om 1.110 faillissementen (+18,1 procent).

“Fenomenale toename in Antwerpen”

In de provincie Antwerpen is de toename “ronduit fenomenaal” (+124 procent tot 1.165 uitspraken). “Historisch bleek de provincie Antwerpen steeds opnieuw de voorloper qua trends in faillissementen”, bemerkt Graydon daarbij.

In het eerste semester gingen vooral bouwbedrijven over de kop in heel het land (1.011), gevolgd door de horeca (845). In de transportsector is met 328 faillissementen het record uit 2013 gebroken.

1.481 jobs weg in juni

Alleen in juni liepen 1.047 Belgische ondernemingen op de klippen, of 62,2 procent meer dan twaalf maanden eerder. Het gaat om de negende maand op rij met een toename. “De stijging van de maand juni is de sterkste tot nog toe. In oktober ging het nog om een beperkte aanwas, daarna zien we de stijging maand na maand toenemen (op april 2022 na; nvdr).”

Ook in Vlaanderen was de stijging het sterkst in juni. Het gaat om een toename met 89 procent tot 618 uitspraken. Het levert ook een record op voor juni, een gevolg van recordcijfers in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg. In juni kwamen in totaal 1.481 jobs op de tocht te staan na een faillissementsuitspraak, waarvan 737 in Vlaanderen.