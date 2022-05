Record in Vlaanderen: 8.000 openstaande vacatures in de bouw

Vakbonden eisen hogere vergoeding voor verplaat­sings­kos­ten van werknemers, acties volgen op 13 mei

De onderhandelingen in de Groep van 10 over hogere vergoedingen in de verplaatsingskosten voor werknemers hebben niet tot een akkoord geleid. De vakbonden eisen in een gemeenschappelijke verklaring dat er snel een extra tussenkomst wordt toegekend. Om die en andere eisen kracht bij te zetten, vinden er op 13 mei verschillende acties plaats, onder meer in Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

28 april