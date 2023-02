Pesten op het werk is groter probleem bij ons dan in andere landen. “Opvallend is dat vrouwen vooral vrouwelijke collega’s pesten”

Werkloos­heid in Vlaanderen stijgt opnieuw

De werkloosheid in Vlaanderen is in november voor het eerst sinds februari 2021 toegenomen op jaarbasis. De VDAB registreerde 182.255 werkzoekenden zonder werk, of 0,8 procent meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van de voorgaande maand is er wel nog een lichte daling met zowat 330 personen, zo meldt de arbeidsbemiddelaar. Vooral het aantal mensen dat minder dan één jaar zonder werk zit, neemt toe.

2 december