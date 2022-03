Minder Vlaamse uitkeringen voor deeltijds werk in 2021

In 2021 maakten exact 66.698 personen in Vlaanderen gebruik van het Vlaams zorgkrediet of de aanmoedigingspremie om tijdelijk hun werk te onderbreken of hun prestaties te verminderen. Het gaat om een daling met 2 procent tegenover 2020, zo meldt Statistiek Vlaanderen dinsdag.

Het gaat om premies voor mensen die deeltijds werken. Zo is de aanmoedigingspremie bedoeld voor werknemers in de privé- of sociale sector die in het Vlaams gewest werken. Zij kunnen de premie boven de federale onderbrekingsuitkering van de RVA krijgen voor een thematisch verlof of tijdskrediet.

Het Vlaams zorgkrediet is er voor werknemers in de Vlaamse openbare sector (Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen). Het zorgkrediet is gericht op mensen die tijdelijk hun prestaties onderbreken of verminderen om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen.

Het aantal personeelsleden dat gebruikmaakt van het Vlaams zorgkrediet is sinds de start ervan in september 2016 sterk toegenomen. Tussen 2020 en 2021 ging het om een stijging van 5 procent tot 30.540.

Aanmoedigingspremie

Het aantal werknemers met een Vlaamse aanmoedigingspremie nam in de periode 2016-2021 jaarlijks af. Het gaat in 2021 om een daling van 7 procent ten opzichte van 2020 tot 36.158. De aanhoudende daling is te verklaren doordat doordat de premie in de openbare sector vanaf 2016 geïntegreerd werd in het nieuwe Vlaams zorgkrediet. Bovendien daalt het aantal dossiers eindeloopbaan al langer door een hogere instapleeftijd. En in 2021 werden ook iets minder verlofstelsels opgenomen.

Voorts blijkt dat vorig jaar drie op de vier personen die Vlaams zorgkrediet opnamen of een aanmoedigingspremie ontvingen, vrouw was. Driekwart van de personen met een van beide premies is jonger dan 45 jaar. Zorgen voor een kind is met voorsprong de belangrijkste reden voor Vlaams zorgkrediet en aanmoedigingspremie.

