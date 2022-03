Loonkloof tussen mannen en vrouwen gehalveerd in 10 jaar tijd

In 2020 verdienden vrouwen gemiddeld 5,3 procent minder per uur dan mannen. Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger de loonkloof: in de leeftijdsgroep 25-34 jaar bedraagt de loonkloof 3,4 procent, in de leeftijdsgroep 55-64 jaar loopt dat op tot 8,9 procent. In tien jaar tijd is de loonkloof in ons land dus zo goed als gehalveerd. In 2010 verdienden vrouwen immers gemiddeld 10,2 procent minder per uur dan mannen.