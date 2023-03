Liberalen verzetten zich tegen voorstel PS om impasse bij Delhaize te doorbreken

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert verzet zich tegen het voorstel van coalitiepartner PS om de impasse bij Delhaize te doorbreken. De Franstalige socialisten willen een wetswijziging doorvoeren die er voor zou zorgen dat de zelfstandige Delhaizes één bedrijfseenheid blijven, zodat vakbondsvertegenwoordiging er mogelijk blijft. Volgens Lachaert is het echter niet aan het parlement om het sociaal conflict bij de supermarktketen te beslechten en beschermt het voorstel eerder de vakbond dan de werknemers.

Delhaize kondigde twee weken geleden aan dat het de 128 winkels in eigen beheer wil overlaten aan zelfstandigen. De warenhuisketen zou zo de Wet-Renault, die van toepassing is bij collectief ontslag, omzeilen. Bij de zelfstandige winkels zou de vakbondsvertegenwoordiging zo goed als volledig verdwijnen.

“Belangen van werknemers op kop”

PS-Kamerleden Ahmed Laaouej en Chanelle Bonaventure willen daar via een wetsvoorstel een mouw aan passen, schreef ‘De Standaard’ vandaag. Daardoor zouden de gefranchiseerde winkels onder hetzelfde merk als één ‘technische bedrijfseenheid’ worden beschouwd, zodat vakbonden er een rol kunnen blijven spelen in overleg over loon- en arbeidsvoorwaarden.

KIJK. Overleg bij Delhaize blijft muurvast zitten

Voor Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert gaat dat voorstel te ver. “We kunnen het conflict niet beslechten in dit parlement”, zei hij tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergadering. De liberalen passen voor een wetswijziging die volgens hen vooral de belangen van de bonden dient. “We kunnen hier geen wet maken die niet over het personeel gaat, maar over de macht van de vakbond. De belangen van de werknemers staan voor ons op kop, en die van de consumenten.”

“Politiek opportunisme”

Lachaert wordt daarin gesteund door de werkgeversorganisaties VBO, Unizo, VOKA en UCM. Zij boren het PS-voorstel in een gezamenlijk persbericht de grond in. “Als dit voorstel wordt doorgeduwd, zou dat de arbeidsorganisatie van alle franchisenemers in België compleet ontwrichten”, zeggen zij. “Deze initiatieven worden ingegeven door politiek opportunisme.”

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) verdedigde het voorstel. Hij vindt dat vakbonden blijvend een rol moeten kunnen spelen bij Delhaize. “Het is niet altijd evident om voor je eigen rechten op te komen als werknemer zonder impact op je carrière. Bovendien zijn niet alle werknemers even mondig, dus is het belangrijk dat dat collectief kan. (...) Er zijn genoeg studies die de meerwaarde van sociaal overleg aantonen.”

De PS vindt steun bij de Vlaamse socialisten van Vooruit. Kamerlid Anja Vanrobaeys zal het voorstel mee ondertekenen, zegt ze. “De sociale bescherming dient om hardwerkende mensen te beschermen. Delhaize haalt die op een slinkse manier volledig onderuit. Daardoor gaan medewerkers er alleen op achteruit. Ze zijn het slachtoffer van multinationals die enkel gaan voor extra winst”, zegt ze. “We moeten werknemers zekerheid geven, hun sociale rechten beschermen en ook het gelijk speelveld in de sector garanderen.”