Leeftijd is grootste bron van discriminatie op het werk. Luc (57) getuigt: “110 sollicitaties stuurde ik. Uiteindelijk nam ik werk aan op 140 km van huis”

Gezocht: Langdurig werkzoeken­den die advies willen van onze werkexpert

Voor een reeks artikels in Het Laatste Nieuws zijn we op zoek naar mensen die langdurig werkzoekend zijn en hierover willen getuigen in de krant. Wat we ons vooral afvragen: Hoelang ben je al op zoek naar een nieuwe job? Wat zoek je precies? Op welke hindernissen bots je tijdens je zoektocht? Waarom duurt het zo lang? Onze werkexpert Stijn Baert zal je case vervolgens bekijken én je krijgt persoonlijke tips van hem.