“In de thuisverpleging leer je patiënten kennen zoals ze écht zijn”

Wit-Gele Kruis - JobatIbrahim Bouam (29) is referentieverpleegkundige palliatieve zorg en oncologie bij het Wit-Gele Kruis. “Ik werk elke dag met liefde en passie dankzij de persoonlijke relatie met mijn patiënten, het warme teamgevoel onder collega’s en de rijke variatie in mijn job”, glimlacht hij.

Het avontuur van Ibrahim bij het Wit-Gele Kruis startte zo’n tweeënhalf jaar geleden. “Ik begon als verpleegkundige maar na een half jaar kreeg ik al de kans om de job van referentieverpleegkundige palliatieve zorg en oncologie op mij te nemen. Bij het Wit-Gele Kruis krijg je volop kansen om je te ontwikkelen. Die uitdaging heb ik met beide handen gegrepen”, blikt hij terug. “Die passie rond de laatste periode in iemands leven ontstond tijdens mijn derde jaar verpleegkunde. Op de afdeling acute geriatrie maakte ik heel wat overlijdens mee. Het proces om mensen een zo comfortabel mogelijk en waardig levenseinde te bezorgen, vind ik heel mooi.”

Pijnbeleid

Ibrahim ontfermt zich als referentieverpleegkundige concreet over het comfort van de palliatieve patiënt. “Zo starten wij onder meer een pijnbeleid op, in nauw overleg met de huisarts. Samen met de andere zorgpartners en in nauw overleg met de patiënt en eventuele mantelzorgers stel ik de zorgplanning van de patiënt op. We zoeken daarbij naar de juiste balans van zorgen waar de patiënt zich goed bij voelt en volgens hetgeen hij of zij echt nodig heeft. Palliatieve zorg staat trouwens niet gelijk aan het einde van iemands leven. Terminale zorg is een apart gegeven. De palliatieve zorgen beginnen op het moment dat een patiënt een levensbedreigende aandoening heeft, waarbij de persoon stelselmatig achteruitgaat.”

Opleidingen

Het Wit-Gele Kruis biedt Ibrahim de kans om bijkomende opleidingen en congressen te volgen. “Op die manier kan ik zelf mijn kennis en passie doorgeven via opleidingen aan collega’s over alle afdelingen heen. We leren hen de brede palliatieve wereld kennen, zowel qua zorgtechnieken als bijvoorbeeld de omgang met verlies. De thuisverpleegkundigen kunnen zo op hun beurt die kennis in het werkveld toepassen. Heel fijn aan mijn job is ook de nauwe samenwerking met alle collega’s binnen mijn afdeling. We organiseren ook structureel overleg met alle referentieverpleegkundigen palliatieve zorgen en oncologie.”

Familieband

“Een heel leuk aspect aan mijn job bij het Wit-Gele Kruis is de grote variatie”, gaat de twintiger verder. “Als palliatieve zorgverlener leer je met specifieke technieken werken, zoals het aansluiten van een spuitaandrijver. Naast mijn bezoeken aan mensen die palliatieve zorg nodig hebben, voer ik ook nog mijn ronde als thuisverpleegkundige uit bij patiënten die geen palliatieve zorg nodig hebben. Het belangrijkste voor mij in deze job is toch wel de relatie met mijn patiënten. Ik ben een warm persoon die graag het gesprek aangaat. Je komt in de privésfeer van mensen en leert hen dus kennen zoals ze écht zijn. Palliatieve zorg draait ook om de mantelzorger en familieleden van de patiënt. Die betrekken we mee in het verhaal om zo één grote familieband te creëren.”

Thuisverpleegkundigen bij het Wit-Gele Kruis delen zelf ook vaak in de emoties van patiënten en familieleden. De organisatie speelt daarbij kort op de bal. “Je leert tijdens je opleiding omgaan met rouw en verlies. Ik beleef mee de emoties van patiënten wanneer ik bij hen thuis ben, maar eenmaal buiten laat ik het verhaal zoveel mogelijk achter mij. Je neemt natuurlijk altijd wel iets mee naar huis. Praten is daarom heel belangrijk. Bij het Wit-Gele Kruis kun je altijd terecht bij een collega, de adjunct van de afdeling, de afdelings- of de domeinverantwoordelijke voor een gesprek onder vier ogen. Als thuisverpleegkundige werk je heel zelfstandig maar je voelt toch een hele nauwe band met een grote groep collega’s”, besluit Ibrahim.