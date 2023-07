Hoe realistisch is plan van Vandenbroucke om langdurig zieken sneller te laten werken? “Niet toevallig dat hij dit nu op de onderhandeltafel legt”

Jobat Salaris juridisch personeel stijgt het snelst: wat verdienen advocaten en co?

Elk jaar publiceert Jobat.be het Salariskompas, de tool waarmee je jouw loon kan vergelijken met dat van andere mensen in jouw functie en met hetzelfde aantal jaar ervaring. In het nieuwe rapport valt op dat er in bijna elke sector en functiecategorie een stijging was van het gemiddelde brutoloon. Juridische functies spannen de kroon met een stijging van liefst 27,2 procent in vergelijking met vijf jaar geleden.