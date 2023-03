Het ‘Plopsa-effect’: ook management 5 andere bedrijven aangeklaagd. “Maar het is niet omdat een werknemer opstaat en luid roept, dat hij ook gelijk heeft”

Jobat Hoe belangrijk is een diploma? En welke invloed heeft het op je loonbrief­je? Een overzicht per sector

Een diploma is één van de beste investeringen die je in het leven kunt maken. Volgens het Salariskompas verschaft een universitair diploma een afgestudeerde gemiddeld 25 procent meer loon dan wie na de middelbare studies met school is gestopt. Hoeveel verdien je per sector volgens welk diploma? En hoe kun je een tekort aan hogere studies compenseren op de arbeidsmarkt? Jobat.be geeft tekst en uitleg.