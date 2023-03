Het ‘Plopsa-effect’: ook 5 andere bedrijven aangeklaagd. “Door processen zoals dat van Bart De Pauw denken werknemers: ‘Er is dan tóch iets tegen te beginnen’”

Jobat Tot gemiddeld 4.000 euro bruto als diëtist: op welke lonen kan je rekenen binnen beauty en gezondheid?

Vind je het zalig om mensen mooier, gezonder én gelukkiger te maken? Dan heeft de sector van beauty en gezondheid mogelijk jouw droomjob in petto. In ons land alleen al zijn tienduizenden werknemers aan de slag in deze wereld. Jobat.be neemt je mee in de voor- en nadelen van vijf voorname jobs in deze sector én toont je het bijhorende loonstrookje.