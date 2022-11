HET DEBAT VAN DE DAG. Is telewerk nog aangewezen nu het ergste van corona achter de rug lijkt?

Elon Musk (50) heeft het gehad met telewerk. Hij verplicht zijn personeel bij Twitter om vanaf nu minstens veertig uur per week op kantoor te zijn. Uitzonderingen kunnen enkel nog als hij er zelf toestemming voor geeft. Maar wat denk jij? Moet werken vanuit de eigen woonkamer nog kunnen nu het ergste van corona achter de rug lijkt? Of mis je dan toch te veel het contact met je collega’s? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Eerst laten we nog wel enkele ervaringsdeskundigen en experts aan het woord.

Keukenbouwer Donald Muylle:

“Indien thuiswerk lukt, heb ik er geen probleem mee. In veel gevallen is het echter wel moeilijk. Veel van onze werknemers waren blij toen ze terug naar kantoor mochten komen. Bepaalde taken kan je makkelijk thuis verrichten, voor andere heb je de nabijheid van collega’s nodig.”

Volledig scherm Keukenbouwer Donald Muylle. © Maxime Petit

Michel Van den Brande, CEO van stellingbouwbedrijf Kontrimo:

Het gezicht van ‘The Sky is the Limit’ drukt zijn visie iets plastischer uit. “Ik geloof niet in telewerk. De mensen gaan dan thuis pissen en kakken wanneer ze maar willen. Ze moeten eten klaarmaken, de kinderen naar school brengen en eten geven, die kinderen schreeuwen de hele tijd. En dan moeten ze ook nog hun werk doen? Er wordt veel misbruik gemaakt van thuiswerken en de goeien moeten het met de slechten bekopen. Hoe kan je controleren of ze hun werk doen? Je moet als baas het profitariaat bestrijden. Ik heb liever dat ze acht uur komen werken, dat zeg ik rechtuit.”

“Hoe zouden mijn mensen trouwens bestellingen en offertes van thuis kunnen maken? De dossiers zitten in kasten en schuiven op kantoor. Tussen 12 en 13 uur gaan mijn mensen eten en bespreken ze problemen. Als ze van thuis uit werken, maken ze zeker fouten.”

Volledig scherm Michel van den Brande, CEO van stellingbouwbedrijf Kontrimo. © James Arthur

Arbeidsdeskundige Stijn Baert:

“Eén van de minpunten is dat het contact met collega’s bij telewerk verwatert. Telewerkers volgen ook minder opleidingen. Uit eigen onderzoek blijkt dat die combinatie hun kansen op promotie in gevaar brengt.”

Studies wezen echter ook uit dat de productiviteit op peil blijft als er niet overdreven wordt met telewerk. “Thuiswerkers kunnen zich goed concentreren, bewaken beter het evenwicht werk-privé en verliezen minder tijd met verplaatsingen. Intussen hebben werkgevers ook geïnvesteerd in technologie en organisatie die telewerk mogelijk maken”, oordeelt Baert.

Volledig scherm Arbeidsdeskundige Stijn Baert. © Sofie Silbermann

De econoom wijst erop dat werknemers telewerk inmiddels heel belangrijk vinden. “Uit een enquête bleek dat werknemers bereid zijn 5% van hun loon af te staan in ruil voor een extra dag thuiswerk. Men heeft ervan geproefd en men wil het niet meer afgeven.”

Musk vertolkt zeker niet de visie van de meeste werkgevers, meent Baert. “Zeker niet die van slimme werkgevers, want die weten dat de strijd om talent enkel met telewerk te winnen is. Sluit de werkgever thuiswerk uit, dan zal die in een veel kleinere poel moeten vissen om vacatures in te vullen en die is vandaag al heel klein.”

Daarnaast is er nog het aspect van de energiefactuur. Zo becijferde ‘Het Laatste Nieuws’ dat wie deze winter fulltime op kantoor gaat werken liefst 85 euro per week aan stookkosten kan uitsparen.

Maarten De Groote, onderzoeker en gespecialiseerd in energiezuinig bouwen bij VITO/EnergyVille:

“Over het algemeen zal thuiswerken voordelig zijn voor de energiefactuur van het bedrijf, maar sinds corona werken veel mensen ook liever thuis. Het lijkt me daarom ook geen goed idee iedereen weer voltijds naar kantoor te sturen. Voor bedrijven waar al een thuiswerkcultuur is, kan het zinvol zijn om vaste dagen in te voeren. Zo kan er maximaal bespaard worden op de kosten op kantoor. Enkel voor de energiebesparing thuiswerk invoeren lijkt me weinig zinvol en zelfs contraproductief.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.