Europese Commissie: “België moet werkzoekenden uit andere lidstaten langer verblijfsrecht geven”

“Een te hoge werkdruk is niét de hoofdoor­zaak”: psycholoog bespreekt de feiten en fabels over burn-out

Jaar na jaar stijgen de burn-outcijfers onrustwekkend: het aantal werknemers met een ernstig risico op burn-out is zelfs toegenomen met liefst 61,4 procent*. Ondertussen kent iedereen wel minstens één iemand die eraan ten prooi is gevallen. Toch zijn er helaas veel misvattingen over deze energiestoornis, schatten we het verkeerd in en behandelen we het doorgaans ook foutief, zegt psycholoog en hr-consulent Gert Braeken. Hoog tijd dus om voor eens en altijd de grootste misvattingen over burn-out de wereld uit te helpen.

13 juni