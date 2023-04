Een derde van kmo’s werft weer aan, maar vacatures blijken lastig te vullen

Dubbel goed nieuws van het werkgelegenheidsfront. Meer kmo’s in ons land willen dit kwartaal mensen aanwerven en minder kmo’s willen werknemers afdanken. Maar er is een grote ‘maar’. Voor het eerst zegt meer dan de helft van de kmo’s er niet in te slagen om de vacatures die er zijn in te vullen.

Toen de inflatie in de herfst van vorig jaar piekte, de bedrijven tegen hoge loonindexeringen aankeken en er een recessie om de hoek loerde, liet 16,6% van de kmo-bedrijfsleiders in een peiling van het personeelsdienstenbedrijf SD Worx verstaan te willen overgaan tot ontslagen. Ze wilden zo hun kosten binnen de perken kunnen houden. In een nieuwe bevraging is dit gedaald naar 11%.

Tegelijk willen opnieuw meer kmo’s mensen aanwerven. In het laatste kwartaal van vorig jaar had 31% die intentie. In het lopende kwartaal gaat het al om 36%.

Quote De recessie waarvoor we eind vorig jaar vreesden, is er niet gekomen. Senior Economist Johan Van Gompel van KBC.

“Het algemene ondernemingsklimaat is verbeterd”, zegt Senior Economist Johan Van Gompel van KBC. “De recessie waarvoor we eind vorig jaar vreesden, is er niet gekomen. Voorts zien we dat de inflatie gedaald is. En door de ondersteuningsmaatregelen van de overheid tijdens de periode van hoge energiekosten is de consument blijven spenderen.”

Ook de kmo-organisatie Unizo merkt dat het ondernemersvertrouwen erop vooruit is gegaan, al blijven er toch een aantal bezorgdheden zoals een stijging van het aantal faillissementen en de zware loonindexering, aldus topman Danny Van Assche.

Volledig scherm CEO Danny Van Assche van Unizo. © BELGA

Onderzoek

Een bevraging van de personeelsdienstengroep SD Worx leert dat 36% van de Belgische kmo’s dit kwartaal mensen wil aanwerven. In West-Vlaanderen gaat het zelfs om 45%. En ook in Limburg (43%) en Oost-Vlaanderen (42%) liggen de intenties boven het gemiddelde.

Zowat de helft van de kmo’s plant aanwervingen om vertrekkende mensen te vervangen, maar bij 67% is er ook sprake van een uitbreiding van het personeelsbestand.

Quote We zien dat meer kmo’s nu uitkijken naar deze tijdelijke profielen. Kmo-adviseur Sonja Rottiers van SD Worx

“De verbetering is mee te danken aan een meer positieve inschatting van het werkvolume”, zegt kmo-adviseur Sonja Rottiers van SD Worx. “De groep die een afname verwacht, is gedaald van 22% naar 10%, ten voordele van het percentage dat uitgaat van een status-quo (59%) of toename (30%).”

Toch blijven ze voorzichtig. “We zien dat meer kmo’s nu uitkijken naar deze tijdelijke profielen zoals interimmers, studenten of freelancers. Dit is het geval bij 21% van de kmo’s met aanwervingsplannen tegenover 12% vorig kwartaal”, aldus nog Rottiers.

Lastig aanwerven

Wel is het vinden van personeel nog nooit zo moeilijk geweest als vandaag. In een recente Unizo-bevraging zegt 54% van de kmo-bedrijfsleiders dat hun vacatures niet ingevuld raakten. Eind vorig jaar was dat maar bij 47% het geval. Daarnaast zei 25% dat ze problemen kenden, maar dat ze de vrije jobs uiteindelijk toch konden invullen.

Ook Senior Economist Johan Van Gompel van KBC merkt de verbetering van de arbeidsmarkt op. “Als je de indicatoren van de Nationale Bank bekijkt, merk je voor de jongste maanden een vooruitgang. Vooral in de dienstensector is er een grotere intentie om aan te werven. Daarnaast zie je althans voor Vlaanderen dat het aantal vacatures dat bij de VDAB wordt aangemeld sinds begin dit jaar weer aan het groeien is. Vooral februari was een sterke maand.”

Quote Er is nood aan echte maatrege­len om de werkzaam­heids­graad verder op te krikken. CEO Danny Van Assche van Unizo.

“Vergeet daarbij ook niet dat de arbeidsmarkt, alles bijeen genomen, de voorbije maanden toch sterk is gebleven. Ondanks de verzwakking van de economie hielden de bedrijven hun personeel aan boord. Ze weten dat het lastig is om ze nadien weer te moeten aanwerven.”

Die lastige aanwervingen komen ook naar boven in bevragingen van Unizo. Meer dan de helft van de kmo-leiders zegt daarin er niet in te slagen zijn vacatures te kunnen invullen wegens een gebrek aan kandidaten.

Topman Danny Van Assche: “Daarom is er nood aan echte maatregelen om de werkzaamheidsgraad verder op te krikken. De belangrijkste aandachtspunten zijn het beperken van werkloosheid in de tijd en een sterkere degressiviteit van de uitkering. En op regionaal vlak is meer behoefte aan kwalitatieve kinderopvang, doelgericht onderwijs en (her)scholing voor werkzoekenden en niet-beroepsactieven.”