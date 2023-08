Bouchez: “Manier waarop linkerzijde met tewerkstelling omgaat is werkelijk hallucinant”

Zijn werkloos­heids­uit­ke­rin­gen te hoog? Waarop zijn die bedragen gebaseerd? Werkexpert geeft meer uitleg en pleit voor drastische hervorming

De hardwerkende Vlaming die zich bekocht voelt omdat de buurman al een hele tijd werkloos is en toch een royaal leven kan leiden, het is een cliché waar mensen dikwijls stevig over in discussie gaan. Maar klopt dat beeld ook? En hoe wordt zo’n werkloosheidsuitkering eigenlijk berekend? Onze werkexpert Stijn Baert legt uit hoe het systeem in elkaar zit en welke drastische hervorming hij zinvol zou vinden: “Mijn voorstel is geen besparing op korte termijn, maar het zal mensen sneller terug aan het werk doen gaan.”