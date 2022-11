“Bij de Regie der Gebouwen kan ik elke richting uit die ik wil”

Regie der Gebouwen - JobatEen job bij de Regie der Gebouwen biedt niet alleen variatie, maar heeft ook impact. Dat bewijzen Saskia en Hans. Elk op hun manier waken ze mee over de gebouwen van de overheid. Bij nood aan werken of herstellingen zorgen zij voor een gepaste en snelle oplossing. “Zo geven we de gebouwen door aan de volgende generatie.”

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale overheid. Zowel Saskia als Hans hadden al ervaring in de privésector voor ze bij de Regie aan de slag gingen. Zo werkte Saskia onder andere als werf- en projectleider in de bouwsector. Intussen is ze al acht jaar actief bij de Regie. “Als projectleider facility sta ik in voor het facilitair beheer van overheidsgebouwen in de provincie Antwerpen. Als er technisch onderhoud nodig is, aanpassings- of renovatiewerken, dan zijn wij het eerste aanspreekpunt.”

Daar zitten trouwens vaak bekende gebouwen bij, zoals het oude gerechtsgebouw en binnenkort de nieuwe gevangenis in Antwerpen.

Ook Hans had als werfinspecteur al enige ervaring in de bouwsector. Sinds twee jaar werkt hij als werfcontroleur bouw op de dienst facility en onderhoud in Brussel. “We behandelen dagelijkse dringende problemen zoals waterinfiltraties en stormschade, maar ook grotere renovatiewerken.”

Een job met impact

Een job bij de Regie der Gebouwen heeft impact. “Onze overheidsgebouwen vormen een bijzonder en erg divers patrimonium, dat niet altijd toegankelijk is voor het grote publiek, maar wel van groot maatschappelijk belang voor onze samenleving. Denk maar aan gerechtsgebouwen, gevangenissen, asielcentra, Europese scholen, musea,…”

De opdracht van de Regie der Gebouwen is om haar klanten en gebruikers een kwaliteitsvolle infrastructuur aan te bieden die bovendien duurzaam is, zodat ze meerdere generaties meegaat. Ook streeft de Regie ernaar het energieverbruik van de overheidsgebouwen terug te dringen en deze zoveel mogelijk aan te passen aan de meest moderne normen rond energie-efficiëntie.

“Al deze zaken maken onze job boeiend en technisch soms zeer uitdagend!”

Goede work-lifebalans

Door hun ervaring in de privésector wisten Saskia en Hans goed wat ze wilden. Saskia heeft gedurende veertien jaar als werf- en projectleider in de bouwsector gewerkt, maar wilde een job met een betere balans tussen werk en privé. “In de bouw wordt vaak gezegd dat je geen uren, maar projecten werkt. Op het moment dat ik een kindje kreeg, begon dat soms zwaar te wegen. Ik had het moeilijk om een goede balans te vinden en had steeds het gevoel te moeten balanceren tussen ‘of een goede werknemer’ ‘of een goede mama’ zijn.”

Sinds ze bij de Regie der Gebouwen werkt, hoeft Saskia geen compromissen meer te sluiten. “Ik kan hier een voltijdse medewerker én een goede mama zijn.” Daar komt bij dat de Regie aan haar medewerkers gebouwen toewijst in functie van hun woonplaats. Wat in tijden van eindeloze files, aangenaam en vooral ook efficiënt werken is. Ook voor Hans is de work-lifebalans een grote troef van de job. “Je werk wordt beoordeeld op de doelstellingen die je haalt en de kwaliteit die je levert, met de mogelijkheid tot flexibele uren en telewerk.”

Vakkennis

Voor een job bij de Regie der Gebouwen is enige vakkennis uiteraard mooi meegenomen. “Als projectleider heb je een zekere technische vaardigheid nodig, naast administratieve skills. Maar ook sociale vaardigheden zijn belangrijk: voor het contact met aannemers, studiebureaus en klanten moet je sociaal onderlegd en ook besluitvaardig zijn.” Zeker in het geval van Hans, die vaak op de werf terug te vinden is, komen sociale vaardigheden van pas. “Wie ervaring heeft in de bouw als ploegbaas of werfleider, heeft een streepje voor.”

Groeitrajecten

Maar ook voor wie minder ervaring heeft, is een job bij de Regie der Gebouwen een aantrekkelijke optie. “Iedereen vindt hier de juiste ondersteuning”, vertelt Hans. “De Regie voorziet de nodige opleidingen en in het begin loop je mee met een ervaren medewerker. De bereidheid om nieuwkomers te begeleiden is zeer groot. Er zijn ook regelmatige evaluaties.” Daarin treedt Saskia hem bij. “Iedereen krijgt hier de tijd om te groeien en bij te leren. In de privésector is dat soms anders.”

Bevorderingen

Wie niet meer nieuw is bij de Regie, zoals Saskia en Hans, kan toch ook blijven uitkijken naar nieuwe mogelijkheden. “Als je nood hebt aan iets nieuws, zoals een nieuw project, dan is dat altijd mogelijk. In functie van je talenten kan je elke richting uit die je wil.” Er zijn ook officiële bevorderingsprocedures, waarbij de Regie intern functies openstelt waarvoor medewerkers kunnen solliciteren.

Zo stapte Saskia vijf jaar geleden zelf in zo’n bevorderingstraject om tot technisch attaché door te groeien. Daar volgde ze een universitaire opleiding van twee jaar voor, aangeboden vanuit de Regie der Gebouwen. Ze slaagde voor de examens en solliciteerde met succes voor de functie die werd opengesteld. Maar daar stopt het voor Saskia voorlopig niet. “Op dit moment volg ik alweer een postgraduaat facilitair management”, licht ze haar huidige ambities toe, “waardoor ik straks bij de Regie wellicht weer een nieuwe richting in kan slaan.”

