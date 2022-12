Bedrijven uit waterindustrie hebben honderden vacatures openstaan

De bedrijven die actief zijn in de waterindustrie hebben samen enkele honderden vacatures openstaan. Dat meldt de sectororganisatie Watercircle. Er wordt daarom donderdag in Gent een evenement georganiseerd om schoolverlaters en studenten kennis te laten maken met de ondernemingen uit de sector.

Volgens Watercircle waren er nooit eerder zo veel openstaande vacatures in de sector. Zo is het beursgenoteerde bedrijf Ekopak momenteel op zoek naar een vijftigtal nieuwe medewerkers. Bij waterzuiveringsbedrijf Pantarein Water staan goed tien vacatures open. Bosaq, een Gents bedrijf dat onderneemt in duurzame waterzuivering, zoekt vijftien nieuwe profielen.

Er wordt vooral gezocht naar technische functies, zoals ingenieurs, en echt gespecialiseerde functies, zoals waterexperten en koeltechniekers.

Rem op innovatie

“We zitten vandaag in een moeilijke arbeidsmarkt met een gebrek aan technisch geschoolde profielen”, zegt Matthias Mertens algemeen manager van Watercircle. “Als het specifiek over experten in water gaat, is er vandaag ook geen echte studierichting voorhanden waarin deze mensen afstuderen.” Watercircle vreest ook dat het tekort aan werknemers een rem zet op de innovatie.

De waterindustrie organiseert daarom donderdag een evenement waarbij studenten en schoolverlaters de kans krijgen om de bedrijven uit de sector te leren kennen. De watersector slaat er ook een brug met de academische wereld. De meest opmerkelijke eindwerken in de watertechnologie zullen bekroond worden. 'Academia Meets Industry' vindt donderdag vanaf 15.30 uur plaats in het Geuzenhuis in Gent.