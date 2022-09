Aantal sancties voor werkzoekenden neemt toe

Derde meer zelfstandi­gen met buitenland­se nationali­teit op vijf jaar tijd

Het aantal buitenlandse zelfstandigen dat in België aan de slag is, is op vijf jaar tijd met een derde gestegen. Dat blijkt donderdag uit een analyse van ondernemersorganisatie NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Het aantal buitenlandse zelfstandigen is daarmee een stuk sneller toegenomen dan de algemene stijging van het aantal zelfstandigen.

