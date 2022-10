8 op de 10 kmo's willen geen werkweek van vier dagen invoeren

Bijna 8 op de 10 kmo’s denken er niet aan om een vierdagenwerkweek in te voeren. Eén op de 10 kmo’s overweegt dat wel. Slechts 8 procent van de kmo-bedrijfsleiders geeft aan dat een voltijdse werkweek op vier dagen plannen, zoals de arbeidsdeal voorstelt, haalbaar is voor hun organisatie. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstenbedrijf Acerta en werkgeversorganisaties ETION en VKW Limburg bij meer dan 500 kmo’s.

De mogelijkheid tot het afwerken van de voltijdse werkweek in vier dagen is een van de opvallendste elementen uit de arbeidsdeal. 77 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen vindt dit alvast niet haalbaar. 14 procent van de kmo’s geeft toe nog niet te weten of een ingekorte voltijdse werkweek iets voor hen is.

“We merken wel dat er nog veel onwetendheid is bij de bedrijven over de maatregel. De meeste bedrijven vrezen dat het de planning van het werk ingewikkelder zal maken en dat de continuïteit in het bedrijf misschien in het gedrang komt. Het legt daarenboven ook een hoge werkdruk op aan de werknemers zelf, want 9,5 uur werken op een dag is niet min. Met een stijgende burn-outratio is dat zeker ook een belangrijk aandachtspunt”, zegt experte Annelies Bries van Acerta Consult.

“De vierdagenwerkweek is duidelijk niet in alle kmo’s en voor alle functies haalbaar. Maar in het kader van de bredere arbeidsdeal kan deze maatregel werkgevers mogelijk meer ademruimte geven om werknemers aan te werven die zich hiertoe aangetrokken voelen”, besluiten de experten van Acerta.