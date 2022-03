1 op de 5 dienstencheque-ondernemingen rekent bijkomende kosten aan

Uit de enquête van het departement Werk en Sociale Economie eind vorig jaar uitvoerde bij de dienstenchequeondernemingen, blijkt dat 19 procent van hen vorig jaar bijkomende kosten aanrekende aan de gebruikers. 6 procent van de ondernemingen is van plan om in de loop van dit jaar extra kosten aan te rekenen en nog eens 25 procent is van plan om dit op termijn te doen. Bijna drie op de tien bedrijven vulden de enquête in. Extra kosten aanrekenen mag, zegt minister Crevits. Een voorwaarde is wel dat die op voorhand aan de klanten gecommuniceerd worden.

De meerderheid van de erkende ondernemingen (55%) rekent de klanten een forfaitair bedrag aan op periodieke basis, terwijl 37 procent ervoor kiest om de klant extra kosten aan te rekenen per uur of per poetsprestatie. Bij de ondernemingen die een forfaitair bedrag aanrekenen, vraagt 63 procent van de bedrijven de gebruiker gemiddeld tussen de 26 en 50 euro extra per jaar. Dat komt overeen met bijkomende kosten van gemiddeld 0,22 tot 0,45 euro per cheque. Van het beperkte aantal ondernemingen (15) dat een extra bijdrage vraagt per dienstencheque, varieert het bedrag tussen 0,40 en 1 euro.

Afspraken over kosten

Als reden geven veel ondernemingen de dalende rendabiliteit aan, maar er zijn ook ondernemingen die extra kosten vragen om het loonpakket van de huishoudhulpen aantrekkelijker te maken of om met die bijdrage in een betere omkadering te voorzien voor de huishoudhulp.

Minister Crevits wil met de sector heldere afspraken maken over extra kosten en een kader opstellen. “We denken daarbij aan een schriftelijke rapportering aan de klant over de aanrekening van bijkomende kosten en een jaarlijkse bevraging over de kosten die worden aangerekend”, aldus nog Crevits.