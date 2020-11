Sterk crossdebuut van Wout van Aert, maar winnaar in hem is terecht kritisch: “Er is nog wat werk”

VeldrijdenWeg, klein hartje. Twee derde plaatsen later is Wout van Aert (26) weer volwaardig crosser. Al gaan we volledig mee in de zelfkritiek die de kampioen in hem siert. “Om te winnen moet er nog wat bij.” Zijn debuutweekend, ontleed in vijf kernbegrippen.