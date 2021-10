Sauzen Pauwels boven in Overijse na sterk staaltje teamwork: Iserbyt wint voor Vanthourenhout en Aerts

Veldrijden Sven Nys en veldritwe­reld luiden alarmbel: “Wat nu gebeurt, is op lange termijn de dood van onze sport”

Ophef in de veldritwereld. De vernieuwde Wereldbeker, waarin vanaf volgend seizoen zestien wedstrijden worden afgewerkt, krijgt de wind van voren. Na afloop van de cross in Bern gisteren trok de plaatselijke organisatie aan de alarmbel wegens de grote onduidelijkheid over de toekomst. “De UCI beloofde ons vorig jaar dat in de zomer alles duidelijk zou zijn. We zijn al in oktober en we weten niets.” Ook Sven Nys klaagt het probleem aan. “Wat er nu gebeurt, is op lange termijn de dood van onze sport.”

