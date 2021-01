REACTIES. Van Aert over het BK: “Ben ook nu de favoriet” - Vanthourenhout: “Geen parcours waar Wout zijn kracht kwijt kan”

Van Aert had alles behalve een topdag in Hulst en moest genoegen nemen met de tweede plaats. “Ik voelde me vooraf goed, alleszins beter dan in Baal. Maar tijdens de cross keerde dag gevoel. Ik ben blijven vechten voor mijn plekje in de Wereldbekerstand (Van Aert leidt daar met 15 punten voorsprong op Van der Poel en 19 op Vanthourenhout, nvdr), maar van harte ging dat niet”, aldus Van Aert bij VTM Nieuws.

Hoe hij zijn kansen op het BK volgende week in Meulebeke inschat? “In de kerstperiode was ik altijd de betere Belg. Op vorig seizoen na stond ik ook altijd als favoriet aan de start op een BK, dat zal dit jaar niet anders zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik op de twee kampioenschappen goed wil zijn. Maar het zal niet vanzelf komen: Vanthourenhout is de beste van de andere Belgen in de kerstperiode en een kampioenschapsrenner. Veel zal afhangen van het parcours: ligt het er hard bij in Meulebeke zal Sweeck veel gevaarlijker zijn. Pak dan ook nog Aerts en Iserbyt erbij en dan zijn we er.”

Van der Poel hoopt op buitenlandse stage: “Nog niets vastgelegd”

Baal, Gullegem, Hulst. Voor Van der Poel was het de eerste keer dat hij drie dagen na elkaar crosste, maar net vandaag had hij misschien wel zijn beste dag dit veldritseizoen. “Vandaag was alleszins de beste van de drie dagen. Wetenschappelijk weet ik niet of er een uitleg voor is, maar het is vreemd dat je soms echt een goeie dag hebt wanneer je het niet verwacht.” En nu na het wegvallen van het Nederlands kampioenschap op stage in het buitenland, met zicht op het WK in Oostende op 31 januari? “Er is nog niets vastgelegd, we wachten af wat er met de quarantaineregels mogelijk is. Maar ik hoop natuurlijk te kunnen vertrekken.”

Vanhourenhout: “Het was ieder voor zich”

Na Tom Pidcock was Michael Vanthourenhout het nummer vier in Hulst. “Het was een lastig parcours - ieder voor zich. Na de drukke kerstperiode hakt dat er stevig in.” Hoe hij naar het BK In Meulebeke kijkt? “Ik ga naar elke wedstrijd om te winnen, dat gaat nu niet anders zijn. Van Aert steekt er wat boven, maar het parcours ligt me en het is niet iets waar Wout echt zijn kracht kwijt kan. Er is dus iets mogelijk.”

