LIVE. Trio Iserbyt, Vanthourenhout en Aerts voorop, Sweeck en Hermans achtervolgen. Wie wint Moeder aller Crossen in Overijse?

VeldrijdenEen week na de kuil van Zonhoven is daar de volgende Wereldbeker-manche in het veldrijden. Knoopt leider Eli Iserbyt vandaag in Overijse weer aan met de zege? Of heeft Toon Aerts vertrouwen getankt na zijn overwinning in Zonhoven? Volg de cross hier LIVE vanaf 15u05.