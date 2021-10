LIVE. Iserbyt, Vanthourenhout en Aerts vooraan, Sweeck kan niet mee. Wie wint Moeder aller Crossen in Overijse?

Veldrijden Van der Poel degradeert tegenstand en wint Duinen­cross na fenomenale remonte in eerste ronde

Fenomenaal. We zijn van Van der Poel al wel wat gewend, maar wat de Nederlander in Koksijde uit z’n benen schudde was ongezien. In de eerste bocht werd hij opgehouden door een val van Merlier en moest de wereldkampioen helemaal achteraan het pak aansluiten. Zo’n zeven minuten later begon hij als leider aan de tweede ronde. Een ongeziene remonte die een nieuwe onemanshow inleidde. “Het was wel een van mijn beste eerste rondes ooit”, reageerde Van der Poel na afloop.

