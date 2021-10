LIVE (15u05). Verstevigt Eli Iserbyt leidersplek in Wereldbeker-manche in Overijse?

Wie is Sanne Cant: zo verlegen dat ze zelfs geen kampioenen­feest wil

Meisje dat kwaaier kan kijken dan ze is. Enorm verlegen. Een beetje een halve jongen ook, die niet eens zou weten hoe ze zich moet schminken. Te bang om haar hart open te stellen voor een lief, dat voor een goed begrip mannelijk moet zijn. "Liefdesverdriet is dodelijk voor een topsporter." Verbluffend in wat ze - al bijna 23 jaar - overheeft voor haar sport. Dat is in een notendop de relatief onbekende Kempense Sanne Cant (28), sinds zaterdag voor de derde opeenvolgende keer onze wereldkampioene veldrijden.

6 februari