Klaar voor de confrontatie: deze Eli Iserbyt moet de strijd kunnen aangaan met Van Aert en Van der Poel

Veldrijden Van der Poel ook baas in Hoogerhei­de en onder­streept favorieten­rol voor WK: "Al wel bewezen dat ik op alle parcoursen uit de voeten kan"

Zeven dagen voor het WK in Valkenburg liggen de kaarten in het voordeel van Mathieu van der Poel. De Nederlander soleerde in de GP Adrie van der Poel naar zijn zevende zege in negen wereldbekermanches. Overwinning nummer 26 van het seizoen. Wout van Aert, die een stevige trainingsweek achter de rug had, werd andermaal tweede.

28 januari