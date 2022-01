Iserbyt wint Wereldbeker en koestert stille hoop voor BK van zondag: “Ik ben klaar, voor het geval dat...”

Niet gewonnen. Derde in Baal, tweede in Hulst. En toch was dit een topweekend voor Iserbyt. Twee keer bleef hij generatiegenoot Tom Pidcock, de derde van de ‘Grote Drie’, een uur lang op de hielen zitten. Maar vooral sloeg hij, met nog twee manches te gaan, een onoverbrugbare kloof op de concurrentie in de Wereldbeker. “Een klassement waar ik al drie jaar naar hengel, maar de voorbije twee jaar naast viste. (grijnst) Dat ik de eerste editie van het nieuwe format win, maakt me wel blij. Zestien moeilijke en zeer diverse crossen, gespreid over quasi het hele seizoen. Het geeft blijk van regelmaat. In 2019 verloor ik de Wereldbeker nog in december. Nu stel hem ik begin januari vroegtijdig veilig, met toch al 28 crossen in de benen. Dat is een hele stap vooruit.”

Iserbyt zou Iserbyt niet zijn mocht er geen dubbel gevoel spelen. “Ik wil elke kans grijpen om te winnen en hunker naar die dertiende zege. Want de twaalfde, eind november in Besançon, is alweer een maand geleden.” Zaterdag zat het er niet in. Vandaag wel. De kloof met Pidcock werd nooit groter dan een seconde of tien. “Net op het moment dat Tom een snelle ronde reed, verloor ik wat terrein. Jammer dat ik daar het wiel niet kon houden.” In die strijd om elke meter reed Iserbyt ondertussen wel een eind weg van de andere Belgen. Een kleine minuut op de pechvolle Van Aert. 1:18 op Aerts, 1:29 op Vanthourenhout, 1:36 op Hermans. “Een gelijkaardig scenario zondag op het BK in Middelkerke zou ik zeker niet erg vinden”, lachte hij de tanden bloot.

Volledig scherm © Photo News

Realistisch zijn

Voor u er bluf en grootspraak achter vermoedt: het was grappig en hypothetisch bedoeld. “Ik moet realistisch zijn: als Wout 100% is en er overkomt hem niks, is de Belgische kampioen gekend.” Maar dat is het ’m nu net. Van Aert is niet immuun voor tegenslag, werd twee dagen op rij duidelijk. In Baal trok hij de scheve situatie subliem recht, op de autosnelweg van de Hulstse Vesting was dat onbegonnen werk. Het zal hem zondag maar overkomen. “Ja, tuurlijk. Je moet klaar zijn”, beseft Iserbyt. “En dat bén ik ook. Eigenlijk wil ik Van Aert maar twee keer in een seizoen verslaan: op het BK en WK. (lacht) Maar hey, ik vermoed dat hij het vandaag ook wat liet lopen na die kettingproblemen. Om net iets frisser te zijn voor Herentals en Middelkerke.”

Quote Nu ik de Wereldbe­ker op zak heb, zou ik de resterende manches kunnen schrappen. En een dag of vier, vijf vroeger afreizen naar de States voor het WK. Eli Iserbyt

Juist, ja. Herentals. Woensdag moet ook Iserbyt nog eens vol aan de bak. Zeker nu hij in de X2O Trofee alweer driekwart minuut (tot op 1:20) inliep op leider Toon Aerts. “Druk druk. En belangrijk allemaal”, vatte hij het samen. Enige ademruimte komt er pas ná de nationale titelstrijd, in de aanloop naar het WK in Fayetteville. “Nu ik de Wereldbeker op zak heb, zou ik de resterende manches in Flamanville (16/1) en Hoogerheide (23/1) kunnen schrappen. En een dag of vier, vijf vroeger afreizen naar de States. Het is een luxe waarover ik beschik. En die ik misschien ook ten volle moet benutten.”

Bekijk hieronder ook de reactie van Van Aert:

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA