Bondscoach Vanthourenhout over ‘Battle of the Giants’: “Van Aert stuurde me een berichtje: ‘Verdoeme. Ik ben even met de voeten op de grond gezet’”

Wereldbeker veldrijden Van Aert neemt in Pontchâteau revanche na verloren BK en is nieuwe leider in Wereldbe­ker

20 januari Wout van Aert heeft in het Franse Pontchâteau de voorlaatste manche van de Wereldbeker gewonnen. De wereldkampioen nam in de sprint de maat van Toon Aerts en is meteen ook de nieuwe leider in de Wereldbeker.