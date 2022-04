Zorgpunt voor vluchtelingen komt in VC Zijp

In deze regio komen één of meerdere zorgpunten voor Oekraïnse vluchtelingen. Het eerste in de buurt zal in VC Zijp in Wemmel komen. “In de gemeenten Grimbergen, Londerzeel, Meise, Kapelle-op-den-Bos en Wemmel verblijven intussen heel wat Oekraïnse vluchtelingen, meer dan 310 en dat zullen er de komende weken alleen maar meer worden. We moeten de verplichte vaccinaties in België toedienen en door het huisartsentekort en de bijhorende patiëntenstops, kunnen zij niet overal terecht. Ook het vaccin tegen corona kunnen ze daar bekomen”, legt Armand Hermans, voorzitter van ELZ Grimbergen uit.