Zesdejaars van lagere scholen spelen laatste voetbalmatch tegen elkaar alvorens ze naar het middelbaar gaan

Al honderden zomerbars registreer­den zich voor ‘De Leukste Zomerbar’. Doe jij ook mee?

HLN gaat op zoek naar De Leukste Zomerbar. Vanaf zaterdag 25 juni kan je in de HLN-app alle zomerbars van Vlaanderen terugvinden. Heb je zelf een zomerbar, werk je mee, of ken je iemand die zich in het zweet werkt in een zomerbar? Registreer jouw zomerbar - net als honderden andere - dan voor De Leukste Zomerbar.

19 juni