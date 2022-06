WemmelAir zoekt potentiële plukplekken voor plukparcour

“Vanuit WemmelAir hebben we samen met enkele vrijwilligers veel zin om onze schouders onder dit project te zetten, en zouden dit graag in 2022 verwezenlijkt zien. Zo hebben we reeds enkele plaatsen in Wemmel kunnen identificeren waar we fruit-aanplantingen kunnen doen.”

Ze zoeken echter nog kleine plekken in de verschillende Wemmelse buurten waar enkele fruitbomen of struiken welkom zijn: een pleintje, rondpunt, een berm, een buurtweg, een verwaarloosde hoek, enzovoorts. Maar op het openbaar domein zomaar zaken aanplanten is ook niet altijd mogelijk. Daarom doen ze ook een oproep naar plekken op privé-eigendom. “Bijvoorbeeld in een voortuin of zelfs in de vorm van een haag”, zegt Dirk Van der Velden. “Kent u zo’n potentiële plukplekken in Wemmel? Laat het ons dan zeker weten via wemmelair@gmail.com.”