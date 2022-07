Wemmelaars kunnen goedkoper overschakelen naar e-bike

Gemeente Wemmel, Klimaatpunt en Haviland doen opnieuw een inspanning om duurzame mobiliteit te promoten. Het doel is om meer mensen op de fiets te krijgen. Het excuus: te ver is steeds minder makkelijk te verantwoorden. Met een e-bike kom je al snel en met minder moeite een heel eind. Volgend excuus: te duur? Net daarop spelen ze in. Ze organiseren een groepsaankoop voor e-bikes in veel soorten en maten, zo zitten er bijvoorbeeld bakfietsen tussen, zodat er voor elk wat wils in het aanbod met korting zit.