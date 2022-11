Wemmel opent rouwregister voor geliefde inwoonster Nicole: “Hopelijk komt Hugo dit ooit te boven”

WemmelIn Wemmel wordt verslagen gereageerd op het overlijden van ereburger Nicole Josy (76). De zangeres was geboren en getogen in de faciliteitengemeente. Zaterdag wordt alvast een rouwregister geopend. Ook zanger Jo Vally, die in buurgemeente Meise woont, spreekt van een groot verlies. “Ze was een op en top professionele madame .”

Hoewel Nicole Josy al enkele jaren met gezondheidsproblemen kampte – de zangeres leed aan Alzheimer maar had ook kanker – overleed ze donderdagavond als gevolg van een val van een trapje in haar woning in Wemmel. Ze was even voordien samen met haar man Hugo bij vrienden gaan eten. “Ik denk dat ze zich mistrapt heeft, ze is achterover op haar hoofd gevallen”, liet Hugo vrijdag aan deze krant weten. “Ze had een schedelbreuk. De dokters zegden: ‘We kunnen nog opereren, maar ze gaat niet meer kunnen bewegen en spreken.’ Ze heeft altijd gezegd dat ze niet voort wou leven als een plant...”

Wemmelse familie

Nicole was geboren en getogen in Wemmel, waar haar dood hard aankomt. “Hoewel ik haar niet heel goed gekend heb, was ze een echte Wemmelse”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste. “Ze was een telg van een Wemmelse familie en was jarenlang samen met haar man regelmatig zichtbaar in het straatbeeld. Door haar gezondheidstoestand was dat de laatste tijd jammer genoeg minder het geval.”

Ondertussen heeft de gemeente beslist om een rouwregister te openen. “We openen hiervoor speciaal de deuren van ons gemeentehuis op zaterdag, maar ook volgende week zal iedereen het rouwregister kunnen ondertekenen. Zo geven we onze inwoners de kans om op een gepaste manier afscheid te nemen van onze ereburger”, besluit de burgemeester.

Onafscheidelijk

Maar ook buiten (net) Wemmel wordt met verstomming gereageerd op de dood van de zangeres. Jo Vally, die in buurgemeente Meise woont, was nog niet op de hoogte van het nieuws toen we hem vrijdagmiddag belden. “Het ging al een tijdje slecht met Nicole, maar het is een serieuze klap nu ze er plots niet meer is”, aldus de zanger. “Ze kwam vroeger nog samen met haar man in de studio in mijn tuin om liedjes op te nemen en ik kwam hen af en toe tegen op restaurant of café hier in de buurt. Ik hoop dat Hugo dit ooit te boven komt. Hij zal het nu bijzonder moeilijk hebben, want als koppel waren ze onafscheidelijk. Een voorbeeld van hoe liefde hoort te zijn.”

Over Nicole op professioneel vlak heeft Jo Vally ook niets dan lof. “Ze was een prachtige zangeres en was uiterst professioneel. De hele muziekwereld zal haar heel hard missen…”

