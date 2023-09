Wemmel doet met inwoners mee aan World CleanUp Day

Huisvande­mens zoekt inspiratie voor haar Ode aan de Broosheid: “Positieve eigenschap die veerkracht bevordert”

Het huisvandeMens Vilvoorde brengt in samenwerking met de moreel consulent van het AZ Jan Portaels een ‘Ode aan de Broosheid’. Ze willen hiermee broosheid bespreekbaar maken als positieve eigenschap die de veerkracht bevordert. Nog tot en met vrijdag 8 september mag iedereen inspiratie leveren voor een gedicht dat Liz Corthals (ook bekend als Liz is More) zal schrijven.